«Амур» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Амур» – «Автомобилист».
Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.98.
«Во вторник команда Заварухина сыграла слабо и отдала хабаровчанам победу на ровном месте. Уральская команда не повторит своих ошибок и не проиграет второй матч подряд.
«Автомобилисту» больше нельзя терять очки, ведь низкий кубковый посев грозит вылетом в первом раунде плей-офф.
Обе команды умеют атаковать гораздо лучше, чем обороняться. «Амур» точно будет раскрываться, а в этих условиях звёздный состав уральцев будет чувствовать себя как рыба в воде.
В матче будет заброшено много шайб. Моя ставка – тотал больше 4.5 шайбы».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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