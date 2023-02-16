«Амур» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Амур» – «Автомобилист».

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.98.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

«Во вторник команда Заварухина сыграла слабо и отдала хабаровчанам победу на ровном месте. Уральская команда не повторит своих ошибок и не проиграет второй матч подряд.

«Автомобилисту» больше нельзя терять очки, ведь низкий кубковый посев грозит вылетом в первом раунде плей-офф.

Обе команды умеют атаковать гораздо лучше, чем обороняться. «Амур» точно будет раскрываться, а в этих условиях звёздный состав уральцев будет чувствовать себя как рыба в воде.

В матче будет заброшено много шайб. Моя ставка – тотал больше 4.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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