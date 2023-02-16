«Барселона» — «МЮ»: во сколько начало матча 1/16 финала Лиги Европы, где смотреть онлайн

16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры – в 20:45 мск.
В прямом эфире встречу покажут на телеканале «Матч!».
Лучшие прогнозы на Лигу Европы.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80, а шансы «МЮ» оцениваются аналитиками в 4.78. Ничья доступна за 4.08.
По мнению букмекеров, матч выйдет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.16, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.81.
На гол «Барселоны» дают коэффициент 1.14, а гол «Манчестер Юнайтед» оценивается в 1.46. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.68.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
Прогноз на матч «Севилья» — ПСВ с коэффициентом 3.40.
«Салернитана» назначила легенду «Ювентуса» на пост главного тренера.
Прогноз на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.
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