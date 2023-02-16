«Барселона» — «МЮ»: ставка Романа Павлюченко на матч 1/16 финала Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Лиги Европы «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.

«Барселона» против «Манчестер Юнайтед» — это большая вывеска в Европе. Хотя встречаются они далеко не в финале турнира и в не самом главном европейском кубке. Только в рамках первой игры 1/16 финала Лиги Европы сойдутся соперники. Я думаю, у каталонцев тут больше шансов на победу.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

«Барселону» сейчас по праву можно считать сильнейшей командой Испании. Долгое время в сезоне они с «Реалом» шли рядом друг с другом в Ла Лиге. Однако мадридцы стали совершать много ошибок. Так что сейчас в турнире сине-гранатовые уже отрываются от «сливочных» на 11 очков.

Кроме лидерства, команда Хави ещё и идёт на серии побед в турнире. Также не так давно «Барселона» выиграла Суперкубок Испании, в финале как раз обыграв «Реал».

У «Манчестер Юнайтед», как и у «Барселоны» в прошлом сезоне, идёт перестройка с приходом нового тренера, но англичане пока не успели выиграть в каких-либо турнирах с тен Хагом. Хотя «красные дьяволы» явно движутся в нужном направлении. Клуб часто выигрывает и сейчас всерьёз борется за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

«МЮ» идёт на серии без проигрышей из шести матчей, а последнее поражение команде тен Хага нанёс «Арсенал» — нынешний лидер АПЛ. Так что с уровнем манкунианцев тоже нужно считаться.

Этот матч ещё интересен тем, что проходит он в Лиге Европы. Я не до конца уверен, что этот турнир на 100% интересен обоим соперникам. Хотя лишний трофей, особенно во время перестройки, клубам не повредит.

У себя дома, как я думаю, «Барселона» будет много владеть мячом. «Манчестер Юнайтед» же сыграет вторым номером. Да, у англичан есть игроки, способные реализовывать быстрые атаки. Однако я всё равно думаю, что каталонцы будут доминировать и смогут добиться победы на «Камп Ноу». Ставлю на победу «Барселоны».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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