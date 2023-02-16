«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» (Москва).
Ставка: победа «Динамо» за 2.27.
«Спартак» в последние три недели выглядит самой слабой командой КХЛ – из восьми матчей проиграны семь, и даже с ХК «Сочи» красно-белые умудрились обменяться победами. А дерби против «Динамо» не получались у команды, даже когда она была в хороших кондициях: в четырёх встречах сезона три поражения и одна случайная буллитная победа.
Во вторник красно-белые смогли навязать нервную концовку, но это не потому, что они хороши, а просто команда Кудашова встала после 40-й минуты. Думаю, что теперь тоже будет упорный матч, с большим количеством ошибок в обороне и пятью или шестью забитыми шайбами. А победят снова динамовцы. Ставим на победу гостей в основное время».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
Рябыкин объяснил, почему его уволили из «Металлурга».
СКА стал обладателем Кубка Континента.
Панарин – третий россиянин с 60 очками за сезон в НХЛ.
- 16 февраля 2023
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:20
- 15 февраля 2023
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30