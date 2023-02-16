«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Динамо» (Москва).

Ставка: победа «Динамо» за 2.27.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Спартак» в последние три недели выглядит самой слабой командой КХЛ – из восьми матчей проиграны семь, и даже с ХК «Сочи» красно-белые умудрились обменяться победами. А дерби против «Динамо» не получались у команды, даже когда она была в хороших кондициях: в четырёх встречах сезона три поражения и одна случайная буллитная победа.

Во вторник красно-белые смогли навязать нервную концовку, но это не потому, что они хороши, а просто команда Кудашова встала после 40-й минуты. Думаю, что теперь тоже будет упорный матч, с большим количеством ошибок в обороне и пятью или шестью забитыми шайбами. А победят снова динамовцы. Ставим на победу гостей в основное время».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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