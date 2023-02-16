«Байер» — «Монако»: время матча, где смотреть онлайн бесплатно, коэффициенты и ставки

16 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Байер» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск.
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Лучшие прогнозы на Лигу Европы.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16. Шансы французов оценены экспертами в 3.40. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.70.
Букмекеры считают, что матч «Байер» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
Прогноз на матч «Брага» — «Фиорентина» с коэффициентом 2.50.
Кавазашвили: «Спартак» вынудил «Зенит» усиливать состав.
Прогноз на матч «Шахтёр» — «Ренн» с коэффициентом 3.88.
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