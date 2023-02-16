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«Трактор» — «Сочи»: по какому каналу покажут, прямая трансляция матча, где смотреть онлайн

16 февраля в 17:00 мск в Челябинске состоится встреча КХЛ между «Трактором» и «Сочи».

Смотреть игру в прямом эфире можно на телеканалах KHL KHL Prime.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитами челябинцев. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 1.30. Шансы «Сочи» оценены экспертами в 8.60. Ничья идёт за 6.40.

Аналитики считают, что игра получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45, а тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.40.

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Прогноз на матч СКА — «Сибирь» с коэффициентом 3.90.