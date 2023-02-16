Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ СКА – «Сибирь».

Ставка: победа СКА и тотал больше 5.5 шайбы за 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сибирь» в своём недавнем турне по Дальнему Востоку делила очки с клубами, которые балансируют на границах кубковой зоны. И после этого фортуна повернулась к команде Мартемьянова спиной. Она перестала выигрывать, потеряла первую строчку на Востоке и пропускает больше четырёх шайб за матч.

Поэтому интриги в Питере не будет. Весь вопрос в том, с каким счётом победит СКА. Нас ждёт результативный матч. Моя ставка – «победа СКА + тотал больше 5.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

Цуккарелло: Капризов хорош во всём.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.40.

Панарин – третий россиянин с 60 очками за сезон в НХЛ.

Прогноз на матч СКА — «Сибирь» с коэффициентом 3.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023