СКА — «Сибирь»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ в Санкт-Петербурге

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч КХЛ СКА – «Сибирь».
Ставка: победа СКА и тотал больше 5.5 шайбы за 3.10.
«Сибирь» в своём недавнем турне по Дальнему Востоку делила очки с клубами, которые балансируют на границах кубковой зоны. И после этого фортуна повернулась к команде Мартемьянова спиной. Она перестала выигрывать, потеряла первую строчку на Востоке и пропускает больше четырёх шайб за матч.
Поэтому интриги в Питере не будет. Весь вопрос в том, с каким счётом победит СКА. Нас ждёт результативный матч. Моя ставка – «победа СКА + тотал больше 5.5 шайбы».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.40.
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