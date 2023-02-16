Большинство ставок сделано на победу «Барселоны» в матче с «МЮ»

В четверг, 16 февраля, «Барселона» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча суперклубов пройдёт на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 20:45 мск. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала, как ставят клиенты на предстоящую встречу.

Аналитики PARI верят в победу каталонцев. Поставить на хозяев поля можно по коэффициенту 1.83, что соответствует примерно 53% вероятности. Ставки на манкунианцев принимаются за 4.50 (около 22%). Заключить пари на ничью можно за 3.85 (приблизительно 25%).

Шансы сине-гранатовых пройти в следующий этап тоже выше. На их триумф по итогам двухматчевой серии с «МЮ» предлагается коэффициент 1.70 (примерно 56%), в то время как котировки на проход «красных дьяволов» составляют 2.20 (около 44%).



Клиенты PARI уверены в победе подопечных Хави — около 88% от всего объёма ставок на исход встречи в основное время приходится на «Барселону». Для сравнения, на «МЮ» сделано 10% и ещё 2% приходится на равный счёт. Если говорить о распределении ставок на выход в следующую стадию, то и здесь предпочтения игроков на стороне каталонцев — 82% против 18% на манчестерский клуб.

Эксперты не ждут от встречи голевой феерии. Поставить на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Сделать ставку на то, что обе команды забьют, но «Барселона» победит, можно за 3.35. Заключить пари на то, что «Манчестер Юнайтед» отличится первым и выиграет матч, можно за 4.70.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 300 000 рублей на то, что команды не обменяются голами, по коэффициенту 2.10. Игрок добавил этот вариант в экспресс из шести событий в рамках Лиги Европы с общим коэффициентом 16.18.

«Барселона» возглавляет Ла Лигу, оторвавшись от ближайшего преследователя на восемь очков. Команда Хави выиграла 18 матчей и потерпела лишь одно поражение. Кроме того, каталонцы недавно взяли трофей в Суперкубке Испании. При этом не стоит забывать, что при такой форме команда выбыла из Лиги чемпионов, уступив «Интеру» и «Баварии» в своей группе.

«Манчестер Юнайтед» очень хорошо показал себя в групповом этапе ЛЕ. Подопечные Эрика тен Хага выиграли пять матчей из шести и забили десять мячей. Правда, этого не хватило, чтобы занять первое место в своей группе. За счёт лучшей разницы мячей лидером квартета стал испанский «Реал Сосьедад». В АПЛ «красные дьяволы» идут на третьем месте, отставая от «Манчестер Сити» и «Арсенала».