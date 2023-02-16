«Севилья» — ПСВ: ставка Эдуарда Мора на матч 1/16 финала Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Севилья» — ПСВ в Лиге Европы.
Ставка: победа «Севильи» за 2.26.
Лучшие прогнозы на Лигу Европы.
«1/16 финала Лиги Европы. «Севилья» очень плохо начала сезон, ей явно не хватало движения. Дела у Хорхе Сампаоли были плохи, но в последнее время ситуация налаживается. Команда ещё недавно была в зоне вылета, а сейчас – в середине таблицы. Какого-то суперфутбола не показывает, но дома побеждает уверенно.
ПСВ идёт на четвёртом месте в Нидерландах. Старается играть в яркий, атакующий футбол, но гораздо лучше смотрится именно дома, а вот на выезде теряется.
«Севилье» вылет не грозит, но и за медали она не поборется, так что всё внимание уделит Лиге Европы. ПСВ даёт много пространства, так что «Севилья» себя хорошо проявит и выиграет.
Ставлю на победу «Севильи».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
Прогноз на матч «Байер» — «Монако» с коэффициентом 3.70.
Кавазашвили: Захарян достоин большей команды, чем «Галатасарай».
Прогноз на матч «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 4.15.
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