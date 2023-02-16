«Севилья» — ПСВ: ставка Эдуарда Мора на матч 1/16 финала Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч «Севилья» — ПСВ в Лиге Европы.

Ставка: победа «Севильи» за 2.26.

Лучшие прогнозы на Лигу Европы.

«1/16 финала Лиги Европы. «Севилья» очень плохо начала сезон, ей явно не хватало движения. Дела у Хорхе Сампаоли были плохи, но в последнее время ситуация налаживается. Команда ещё недавно была в зоне вылета, а сейчас – в середине таблицы. Какого-то суперфутбола не показывает, но дома побеждает уверенно.

ПСВ идёт на четвёртом месте в Нидерландах. Старается играть в яркий, атакующий футбол, но гораздо лучше смотрится именно дома, а вот на выезде теряется.

«Севилье» вылет не грозит, но и за медали она не поборется, так что всё внимание уделит Лиге Европы. ПСВ даёт много пространства, так что «Севилья» себя хорошо проявит и выиграет.

Ставлю на победу «Севильи».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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