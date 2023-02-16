«Спартак» — «Динамо»: трансляция, где смотреть онлайн бесплатно, по какому каналу покажут

16 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск.
Смотреть московское дерби в прямом эфире можно на телеканале KHL Prime.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.37. Шансы красно-белых эксперты оценили коэффициентом 2.90.
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.95.
Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.50. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.0.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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