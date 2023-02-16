«Шахтёр» – «Ренн»: прогноз Егора Титова на матч 1/16 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Шахтёр» – «Ренн» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2022/2023.

Ставка: обе забьют за 1.78.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Тяжело говорить о возможностях нынешнего «Шахтёра». У команды ещё не было официальных матчей. Она готовилась к играм с «Ренном» через контрольные встречи. Здесь надо отметить, что атака «горняков» здорово себя проявляла, забивала минимум два мяча в четырёх последних встречах, но при этом и пропускали много, был даже счёт 4:4 (с «Марибором»).

Понятно, что об оптимальной форме сейчас говорить невозможно. Скорее всего, «Шахтёр» будет делать ставку на начало матча. Класс футболистов будет позволять создавать моменты, наверняка что-то получится реализовать, но с течением времени будет сказываться преимущество гостей в физике.

«Ренн» в двух последних встречах во Франции уступал – 1:3. То есть и у него сложности в защите. Но при этом во всех матчах чемпионата после окончания мундиаля французский клуб забивал.

Все это меня наталкивает на мысль сыграть вариант «обе забьют». Нормальный коэффициент. Вполне могут закончить 1:1 либо же кто-то добьётся победы – 2:1».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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