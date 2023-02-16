Представляем вашему вниманию прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» — ПСВ.
Ставка: победа «Севильи» за 2.17.
«Испанский клуб проследовал в Лигу Европы транзитом из группового этапа Лиги чемпионов. «Севилья» финишировала на третьей позиции в группе G, не сумев выиграть конкуренцию у «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссии».
ПСВ не сумел выдержать напор лондонского «Арсенала» и остался на второй строчке в группе А Лиги Европы. Гости придерживались атакующей тактической схемы и забили за шесть встреч 15 мячей. Подопечные Руда ван Нистелроя набрали 13 очков в группе (четыре победы и одна ничья). Стоит отметить, что они практически не играют вничью на выезде в Лиге Европы. Только один ничейный исход в 19 встречах.
Наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли исправил ошибки начала сезона и изменил тактическую схему. Благодаря нововведениям команда выиграла четыре домашних матча подряд в Примере. Хозяева выиграли в 13 из 15 последних матчей за коэффициент 2.17».
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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Прогноз на матч «Байер» — «Монако» с коэффициентом 3.70.
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