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«Шахтёр» — «Ренн»: результат матча Лиги Европы, как сыграли, кто победил, какой счёт

Закончился проходивший 16 февраля на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве, Польша, матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтёр» был номинальным хозяином с французским «Ренн».

Встреча завершилась победой «Шахтёра» 2:1.

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Счёт был открыт на 11-й минуте усилиями футболиста «Шахтёра» Дмитрия Крыськива, добившего мяч в ворота французов после рикошета от штанги (1:0). В самой концовке первой половины встречи полузащитник «Шахтёра» Артём Бондаренко реализовал пенальти в ворота «Ренна», укрепив преимущество своей команды (2:0).

На 59-й минуте с передачи Жереми Доку форвард французов Карл Токо Экамби отыграл один мяч (2:1).

«Шахтёр» попал в плей-офф Лиги Европы после того, как занял третью строчку в группе Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», немецким «РБ Лейпциг» и шотландским «Селтиком».

«Ренн» пробился в игры на вылет, заняв второе место в группе Лиги Европы с турецким «Фенербахче», греческим АЕКом и киевским «Динамо». Ответная встреча между «Ренном» и «Шахтёром» состоится 23 февраля во Франции.

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