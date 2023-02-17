«Химки» — «Кайсар»: во сколько начало, кто фаворит, коэффициенты и прогнозы

17 февраля в 11:00 мск начнётся товарищеский матч «Химки» — «Кайсар». Встреча пройдёт на нейтральном стадионе.
Букмекеры определились с фаворитом встречи — это российский клуб. Поставить на победу «Химок» можно с коэффициентом 1.77. Ставки на победу «Кайсара» принимаются за 4.40. Ничья идёт за 3.70.
Эксперты уверены, что в матче «Химки» — «Кайсар» будет много голов. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.57. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.32.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57. На гол «Химок» предлагают поставить с коэффициентом 1.10. На гол «Кайсара» дают 1.37.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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