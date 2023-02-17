«Авангард» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Авангард» — «Нефтехимик».

Ставка: «Нефтехимик» не проиграет и тотал больше 5.5 шайбы за 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Согласитесь, «Нефтехимик» в сложившейся ситуации выглядит гораздо интереснее «Нефтехимика» обыкновенного. Интереснее во всех отношениях. Поэтому «Магнитка» от такого «Нефтехимика» уже получила, а «Авангарду», стало быть, надо приготовиться.

Тут, правда, есть один нюанс: «маленькие татары» достаточно исправно портят нервы «ястребам», но только у себя дома. На выезде у «Нефтехимика» с этим большие проблемы, и последняя победа была на площадке «Авангарда» в декабре 2017 года. А после этого — пять поражений, причём все в основное время. Тогда «Нефтехимик» в чистое поле никто не выводил и крайней необходимости не было, а теперь есть.

«Авангард», конечно, сейчас чувствует себя – посреди серии из восьми домашних матчей — кумом королю и сватом министру. Но проводит эту серию не так чтобы очень, с 50%-ным успехом. Там, конечно, соперники были куда серьёзнее, и «Нефтехимик» на их фоне выглядит комаром пищащим, но тут возвращаюсь к началу. Выведенный в чистое поле «Нефтехимик» ой как не прост!

Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую в меру приличное количество заброшенных шайб, тотал должен ускакать за 5.5 шайбы. А по итогам этого матча гости наберут в Омске минимум одно очко, то есть не проиграют в основное время. «Амур» не даст «маленьким татарам» проиграть».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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