Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: во сколько начало, кто фаворит, коэффициенты

17 февраля Даниил Медведев в 1/4 финала турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды) будет играть с Феликсом Оже-Альяссимом. Начало – не ранее 16:30 мск.
Эксперты уверены в победе российского теннисиста. Поставить на Даниила Медведева можно с коэффициентом 1.60. Шансы Феликса Оже-Альяссима оценены в 2.33.
По мнению букмекеров, игра продлится недолго. Тотал больше 2.5 сета идёт с коэффициентом 2.36, а тотал меньше 2.5 сета — 1.55.
Поставить на тай-брейк в матче Медведев — Оже-Альяссим можно с коэффициентом 2.13.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
Медведев: Оже-Альяссим не будет дарить тебе шансы.
Медведев поднялся на одно место в рейтинге ATP.
Отец Месси: не думаю, что Лео вернётся в «Барселону».
Веснина: Медведев скоро вернётся на лидирующие позиции в рейтинге ATP.
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