«Авангард» — «Нефтехимик»: прямая трансляция, по какому каналу покажут, смотреть онлайн

17 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик». Начало – в 16:30 мск.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 1.73. Победа нижнекамцев по итогам 60 минут оценивается в 3.84.
Букмекеры считают, что встреча «Авангард» — «Нефтехимик» получится результативной: тотал меньше 4.5 шайбы идёт за 2.16, а тотал больше 4.5 шайбы — за 1.59. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.33.
Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.
Экспресс с коэффициентом 6.24.
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