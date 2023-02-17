Прогноз на матч «Сассуоло» — «Наполи» с коэффициентом 7.30

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Наполи».

Ставка: «Сассуоло» не проиграет и тотал больше 3.5 мяча за 7.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Нероверди» сейчас набрали хорошую форму и не проигрывают четыре матча подряд, хотя три из них были с очень серьёзными соперниками. «Сассуоло» наконец смог мощно раскрыть свою атаку, которая в первой половине сезона по большей части работала вхолостую. Девять голов в четырёх последних матчах – отличный результат для бывшего аутсайдера.

«Наполи» на такой же успешной серии, но уже из четырёх побед. Пока команда Лучано Спаллетти уверенно набирает очки, преследователи отстают от неё всё сильнее. Уже сейчас чемпионству «Наполи» ничего не угрожает, 15 очков отрыва от «Интера» позволяют неаполитанцам бросить все силы на Лигу чемпионов.

В этом может быть шанс для хозяев. Отчасти недооценка их лидером, отчасти ротация у «Наполи», да и сам «Сассуоло» при этом в хорошей форме. «Нероверди» могут попытаться зацепиться за очки. Игра наверняка получится результативной, «Наполи» сам по себе забивает много, а в этом матче может и пропустить гораздо больше обычного. Либо же рискнуть и попробовать непроигрыш «Сассуоло» и тотал больше 3.5 мяча уже за 7.30.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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