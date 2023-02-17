«Сассуоло» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на матч Серии А

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал прогноз на матч 23-го тура Серии А «Сассуоло» — «Наполи».

Ставка 1: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 2.47.

Ставка 2: «Наполи» забьёт в первом тайме за 1.59.

Ставка 3: индивидуальный тотал «Наполи» больше 5.5 углового за 1.92.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Матч вынесен на пятницу, потому что «Наполи» проведёт во вторник матч с «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.

С одной стороны, «Наполи» нужно поберечь силы, но, с другой стороны, команда успеет восстановиться. Конечно, 15-очковый отрыв от второго места «Наполи» нужно сохранить. У «Наполи» поставленная игра, проблем перед этим матчем нет.

«Сассуоло» находится в нижней части турнирной таблицы, играет с большими перепадами. Уверен, что «Наполи» победит и не испытает особых проблем. На чистую победу коэффициент низкий, думаю, что в два мяча «Наполи» всё же победит. Счёт 2:0 в пользу «Наполи» мне видится наиболее вероятным. Все мои прогнозы будут крутиться вокруг этого счёта.

Первый прогноз – «Наполи» победит с форой (-1.5). Второй прогноз – «Наполи» забьёт в первом тайме. Третий прогноз – индивидуальный тотал «Наполи» больше 5.5 углового. Неаполитанцы должны будут начать матч агрессивно».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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