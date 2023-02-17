«Эдмонтон» — «Рейнджерс»: прогноз Виталия Славина на НХЛ

Известный хоккейный обозреватель Виталий Славин дал прогноз на игру чемпионата НХЛ «Эдмонтон» – «Рейнджерс».

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал больше 5.5 шайбы за 3.54.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«С появлением на Бродвее Тарасенко многие эксперты относят «рейнджеров» к реальным фаворитам Кубка Стэнли — 2023. Сами «синие рубашки» с Владимиром в составе вот уже три матча забрасывают строго по шесть шайб – 6:3 с «Сиэтлом», 6:2 с «Каролиной», 6:4 с «Ванкувером». Вполне вероятно, что и в Эдмонтоне гости свои шесть голов забьют.

Почему нет! «В огне» Панарин – в двух минувших турах он шесть раз поразил ворота. Опять шестёрка! Под стать Зибанеджад, к которому в первую тройку вместо Артемия перевели Тарасенко. Да и третье молодёжное звено картины не портит.

Но и у «нефтяников» атака ого-го! Достаточно сказать, что они на сегодня в НХЛ единственные преодолели отметку в 200 шайб – 205. А список бомбардиров чемпионата возглавляют капитан «Ойлерз» Макдэвид – 99 (42+57) очков и его правая рука Драйзайтль – 80 (31+49).

Словом, высокий тотал в этой игре вроде бы гарантирован. Единственная проблема — для обеих команд это первый из двух спаренных матчей. Ньюйоркцам на следующий день играть в Калгари, а «Эдмонтону» — в Денвере против «Колорадо». То есть нужно и силы экономить, и непонятно, кто встанет в ворота, ибо голкиперы точно не будут выходить на лёд два вечера подряд.

С другой стороны, сменщик Шестёркина Галак сейчас набрал отличную форму и выиграл все семь своих последних матчей. У «Ойлерз» ситуация иная: Скиннер 12 февраля в последней встрече в Монреале пропустил шесть шайб (2:6), а Кэмпбелл 16 февраля проглотил пять от «Детройта» (4:5 по буллитам) всего-то с 23 бросков.

Потому отдам всё-таки предпочтение «Рейнджерс» — победа ньюйоркцев при тотале более 5.5 шайбы».

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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