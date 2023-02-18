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«Авангард» — «Нефтехимик»: как сыграли, кто победил, результат матча, какой счёт

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал нижнекамский «Нефтехимик».

Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0).

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 10-й минуте матча Сергей Толчинский вывел омскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Владимир Ткачёв и Корбан Найт.

На 56-й минуте Евгений Митякин сравнял счёт. Очки за передачи получили Павел Порядин и Илья Хохлов.

В овертайме тренерский штаб «Авангарда» сменил вратаря на дополнительного полевого игрока, и омичи вырвали победу. На 41-й секунде Рид Буше принёс победу «ястребам».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Омске сыграет с «Барысом». «Нефтехимик» примет «Сочи». Оба матча состоятся 20 февраля.

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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