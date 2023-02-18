«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и «Северсталь».
Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.83.
«Крайне важный матч в борьбе за место в плей-офф в Западной конференции. Сейчас «Северсталь» имеет 67 очков в 63 играх, и она идёт седьмой.
А вот «Спартак» имеет 62 очка в 64 матчах, и он идёт девятым. Красно-белые вполне могут пролететь мимо кубковой восьмёрки, потому что минское «Динамо» (65 очков в 65 матчах) пока кажется недостижимым ориентиром.
Но у «Спартака» будет шанс, если победить в оставшихся матчах. И сейчас очень важно обыграть «Северсталь», чтобы сохранить надежду. С другой стороны, Череповец в случае успеха обеспечит себе участие в плей-офф, что тоже приятно.
Москвичи в последнем матче обыграли московское «Динамо» (2:1), хотя вполне могли там уступить, но перед ними забрезжила надежда.
Тем не менее «Северсталь» в последнее время выглядит солиднее, и это подтверждают победы над очень мотивированным «Амуром» (4:3 бул.), «Торпедо» (4:3 бул.), да и выигрыш у «Локомотива» (3:0) выглядит очень круто.
Главное, что команда Андрея Разина умеет забивать и у неё есть уверенность в себе. А вот «Спартак» находится в разобранном состоянии. Не знаю, что там сможет сделать исполняющий обязанности главного тренера Алексей Заварухин.
Я бы в этом матче взял за 1.87 ставку на то, что «Северсталь» победит даже в дополнительное время».
Экспресс с коэффициентом 7.33.
Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.60.
Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ.
Прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь» с коэффициентом 2.60.
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