«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» в матче за 1.83.

«Крайне важный матч в борьбе за место в плей-офф в Западной конференции. Сейчас «Северсталь» имеет 67 очков в 63 играх, и она идёт седьмой.

Лучшие прогнозы на сегодня.

А вот «Спартак» имеет 62 очка в 64 матчах, и он идёт девятым. Красно-белые вполне могут пролететь мимо кубковой восьмёрки, потому что минское «Динамо» (65 очков в 65 матчах) пока кажется недостижимым ориентиром.

Но у «Спартака» будет шанс, если победить в оставшихся матчах. И сейчас очень важно обыграть «Северсталь», чтобы сохранить надежду. С другой стороны, Череповец в случае успеха обеспечит себе участие в плей-офф, что тоже приятно.

Москвичи в последнем матче обыграли московское «Динамо» (2:1), хотя вполне могли там уступить, но перед ними забрезжила надежда.

Тем не менее «Северсталь» в последнее время выглядит солиднее, и это подтверждают победы над очень мотивированным «Амуром» (4:3 бул.), «Торпедо» (4:3 бул.), да и выигрыш у «Локомотива» (3:0) выглядит очень круто.

Главное, что команда Андрея Разина умеет забивать и у неё есть уверенность в себе. А вот «Спартак» находится в разобранном состоянии. Не знаю, что там сможет сделать исполняющий обязанности главного тренера Алексей Заварухин.

Я бы в этом матче взял за 1.87 ставку на то, что «Северсталь» победит даже в дополнительное время».

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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