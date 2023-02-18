Букмекеры назвали количество ставок на победу «Ман Сити» в матче с «Ноттингем Форест»

18 февраля в 24-м туре английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» сыграет на своей арене с действующими чемпионами «Манчестер Сити». Игра начнётся в 18:00 мск. Эксперты букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущий матч.

Аналитики PARI считают «Манчестер Сити» явным фаворитом в этом матче: ставки на победу «горожан» принимаются с коэффициентом 1.32, что соответствует примерно 72% вероятности. Ничья котируется за 5.40 – приблизительно 18%. Поставить на сенсационный успех «Ноттингем Форест» можно за 9.50 (около 10%).

Клиенты PARI абсолютно уверены в победе гостей — около 99% от всего объёма ставок на исход встречи приходится на команду Хосепа Гвардиолы.

Аналитики PARI полагают, что матч получится результативным. Сделать ставку на то, что команды пробьют тотал больше 2.5 мяча, можно за 1.65. Вероятность того, что что команды обменяются забитыми мячами, составляет 2.02. Если этого не произойдёт, сыграет ставка за 1.80.

Самым вероятным результатом матча в PARI считают победу «Манчестер Сити» со счётом 2:0 (коэффициент 6.50). Пари на победу гостей со счётом 1:0 будет рассчитано за 7.50. Победа подопечных Гвардиолы со счётом 3:0 котируется за 8.00.

Если «Ноттингем Форест» выиграет хотя бы один тайм, сыграет ставка за 4.00. Вероятность сухой победы гостей оценивается коэффициентом 2.20. Ставки на то, что «Манчестер Сити» забьёт в обоих таймах, принимаются за 1.90.