«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.55.
«Ньюкасл» примет дома «Ливерпуль» в 24-м туре чемпионата Англии. Если не смотреть на положение дел у команд в этом сезоне, то кажется, что успех красных тут очевиден. Однако сезон складывается довольно непредсказуемо для обоих клубов.
«Ньюкасл» продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Пока что клуб справляется с этой задачей – располагается на четвёртом месте. Хотя «сороки» зачастили с ничьими в последнее время. Причём делила очки команда только с нижестоящими соперниками.
А вот «Ливерпуль» всё никак не может подняться из середины таблицы на верхушку. В последнее время команда Клоппа чередовала разные результаты. Перед мерсисайдским дерби красные несколько раз уступили, но вот в матче с «Эвертоном» «Ливерпуль» ожил и обыграл принципиального соперника – 2:0.
Да, «Ливерпуль» должен быть тут фаворитом. Состав и тренер у состава сильнее, чем у «Ньюкасла». Однако и проблем у красных сейчас хватает. Считаю, что подопечные Хау нужным образом настроятся на эту важную игру. Дома «сорок» обыграть будет очень тяжело, я считаю.
Ставлю на победу «Ньюкасла».
Экспресс с коэффициентом 7.33.
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Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» с коэффициентом 4.65.
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Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал» с коэффициентом 11.25.
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