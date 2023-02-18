«Мальорка» — «Вильярреал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Мальорка» – «Вильярреал» в 22-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: «Вильярреал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.81.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Мальорка» у себя дома будет принимать «Вильярреал», который опять попал в непонятную полосу неудач – три поражения подряд. Но поражения были не совсем заслуженные — и с тем же «Райо Вальекано», и с «Барселоной» неплохо «Вильярреал» смотрелся, хотя отсутствовали некоторые лидеры, в частности Жерар Морено.

«Мальорка» — команда, которая уже девять матчей подряд не играет вничью. И самое интересное, что в этих девяти матчах доезжал вариант «обе забьют – нет».

Думаю, и здесь игра получится малорезультативной, как и в первом круге, когда «Мальорка» выиграла на выезде – 2:0. «Вильярреал» давно не выигрывает на Балеарских островах. И он сделает всё, чтобы эту серию прервать.

Кике Сетьен что-то должен подкорректировать в действиях «Вильярреала», команда должна сыграть надёжно в обороне, Пепе Рейна, где необходимо, должен выручить, или же сыграет Йоргенсен, но это не так важно.

«Вильярреал» должен поставить задачу – не пропустить. «Мальорка» в последних матчах дома хороша – обязательно выигрывает, проигрывает на выезде. Эту серию надо прервать.

Можно было бы сыграть лобовую ничью за хороший коэффициент выше «тройки». Давненько «Мальорка» не играла вничью, когда-то это произойдёт, почему бы этому не произойти в матче с командой, которая переживает небольшой кризис. Но я бы всё-таки сыграл «Вильярреал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча» за 1.81».

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