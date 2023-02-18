«Астон Вилла» — «Арсенал»: во сколько начало, кто фаворит, прогнозы и коэффициенты

18 февраля состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало игры — в 15:30 мск.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу бирмингемцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40. Победа лондонцев оценена в 1.88. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.
Букмекеры считают, что встреча «Астон Вилла» — «Арсенал» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.87.
Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.89. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.91.
Экспресс с коэффициентом 7.33.
Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал» с коэффициентом 11.25.
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Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» с коэффициентом 4.65.
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