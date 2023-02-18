Павел Погребняк сделал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал»

Экс-футболист сборной России, «Спартака», «Зенита», «Динамо», «Урала», «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга», чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Павел Погребняк дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал».
Ставка: победа «Астон Виллы» за 4.45.
«В гости на «Вилла Парк» пожалует один из лидеров АПЛ. «Астон Вилла» играет очень результативно и забивает в каждом матче, но оборона доверия не внушает.
«Арсенал» переместился с первой строчки турнирной таблицы на вторую, но всё равно хорош.
У подопечных Эмери будут шансы у чужих ворот, поэтому я поставлю на победу «Астон Виллы» с коэффициентом 4.45».
Экспресс с коэффициентом 7.33.
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Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Арсенал» с коэффициентом 11.25.
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Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» с коэффициентом 4.65.
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