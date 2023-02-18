«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата «Спартак» — «Северсталь».

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Во втором матче «Спартак» всё-таки перетерпел московское «Динамо». Легче красно-белым от этого не стало, в зону плей-офф они всё равно не попали. Ну, ладно, теперь от этой самой зоны плей-офф их отделяет три очка – всё равно ведь одним махом не перепрыгнуть. Зато теперь предстоит матч с прямым конкурентом, да ещё отдыхавшим на трое суток больше после шестиматчевой домашней серии. Думаете, справится «Спартак»?

В принципе, многое говорит о том, что может и справиться, тем более что для череповчан, идущих пока на седьмом месте Запада, поражение не станет критическим. На стороне красно-белых ещё и статистика серии, которая указывает на её «домашний» характер. Хозяева, как ни крути, побеждают чаще, хоть «Спартак» с закрытием Сокольников уже и забыл, что такое быть настоящим хозяином.

Думаю, особо результативным предстоящий матч не станет. И тотал вряд ли улетит выше 6.5 шайбы. И в матче этом «Спартак» точно наберёт минимум одно очко, то есть не проиграет в основное время. Почему такой странный прогноз? А потому что именно такой результат, на мой взгляд, полностью устроит обе стороны».

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