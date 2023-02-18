Представляем вашему вниманию прогноз на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Бавария».



Ставка: ТБ 3.5 за 1.90.

«Боруссия» Мёнхенгладбах за стартовые 10 туров потерпела лишь два поражения. В остальных встречах она четыре раза победила и четыре встречи завершились ничейным результатом. «Жеребцы» на тот момент занимали шестое место в турнирной таблице, но лишь на два очка отставали от идущей второй «Баварии».

Лучшие прогнозы на сегодня.



С травмой Яна Зоммера результаты пошли на спад. В следующих 10 турах подопечные Даниэля Фарке набрали лишь 10 очков и откатились к экватору турнирной таблицы. Перебравшийся из «Монпелье» Йонас Омлин не столь убедительно действует в воротах — он отразил 15 из 24 ударов в створ его ворот. Его более опытный соотечественник эффективнее справлялся с угрозами — за 10 игр отразил 77,05% из 61 удара.



Юлиан Нагельсман за счёт трансфера Жоау Канселу смог реанимировать игру команды. Он перешёл на расстановку 3-4-1-2, и за счёт более активной игры на флангах у Джамала Мусиалы и Лероя Зане появилось больше свободы для действий у штрафной соперников. Как результат — «Бавария» выиграла в четырёх матчах подряд с суммарным счётом 12:2, в том числе с «ПСЖ» (1:0).



«Бавария» вышла на функциональное состояние, хотя игра в завершающей стадии всё ещё далека от докризисных показателей. За последние четыре матча футболисты нанесли 71 удар, из которых 32 в створ ворот, и забили лишь 12 голов. «Боруссия» Мёнхенгладбах лишь в четырёх матчах чемпионата не сумела поразить ворота соперников.



При таких раскладах стоит присмотреться к ставке на тотал больше 3.5 мяча за 1.90. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.



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