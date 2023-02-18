«Спартак» — «Северсталь»: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, прямая трансляция

18 февраля в регулярном чемпионате КХЛ в Москве состоится матч «Спартак» — «Северсталь». Первое вбрасывание запланировано на 13:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на официальном сайте КХЛ.
Эксперты отдают небольшое предпочтение «Северстали», предлагая поставить на её победу с коэффициентом 2.55. Ставки на победу «Спартака» принимаются за 2.70. Ничья идёт за 3.60.
Букмекеры считают, что встреча «Спартак» — «Северсталь» получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.85. Ставки на тотал меньше 4.5 шайбы принимаются за 2.00.
Поставить на гол на первой минуте можно с коэффициентом 11.0. Забитый гол в меньшинстве оценён в 5.00.
Экспресс с коэффициентом 7.33.
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Прогноз на матч «Спартак» — «Северсталь» с коэффициентом 2.60.
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