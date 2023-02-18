«Осасуна» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Осасуна» — «Реал» Мадрид в 22-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Реала» за 1.83.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Обсудим матч чемпионата Испании, в котором «Реал» Мадрид приедет в гости к «Осасуне». «Осасуна» четыре матча не выигрывает, постепенно сдаёт свои позиции и уже находится в середине турнирной таблицы. «Реал», в свою очередь, продолжает погоню за «Барселоной». Надо признать, что восемь очков — это приличное отставание, но с нынешней формой «Реала» можно попробовать отыграть этот гандикап.

У «Реала» впереди матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Наверняка Анчелотти что-то поменяет, что-то подкорректирует, но в чемпионате Испании «Реал» не имеет права оступаться, он должен ждать, когда оступится «Барселона», поэтому и в этом матче мадридцы будут играть на победу.

Соперник очень неприятный. Дома «Реал» мучается с «Осасуной» часто, но сейчас «Реал» просто в сумасшедшей форме, и на неделе в матче с «Эльче» это наглядно продемонстрировал. Постепенно набирает форму Модрич. Вернулся Вальверде. Бензема восстановился, и с ним уже всё в порядке.

Мне кажется, что если «Реал» в Памплоне сыграет правильно, то он своего добьётся. Мадридцы — безусловные фавориты, поэтому есть резон сыграть именно от них. Чистая победа «Реала» предлагается за 1.83».

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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