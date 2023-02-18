«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Сибирь».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«У «Сибири» четыре поражения подряд, а в Уфе будет пятое. Если вы думаете, что новосибирцы в Питере сыграли достойно, то это иллюзия из-за счёта 0:1. На самом деле у гостей в четверг было ноль голов и полтора момента, а СКА возил их как хотел. С такой игрой рассчитывать на успех сегодня команде Мартемьянова будет трудно.

К тому же у «Салавата» будет настоящая кубковая мотивация. На Востоке сейчас сразу пять команд рубятся за вторую строчку. Именно она гарантирует, что соперник по первому раунду будет не совсем сложный, уровня «Адмирала», «Нефтехимика» и «Амура». Поэтому хозяева будут играть в полную силу и одержат результативную победу, зрители увидят больше пяти шайб.

Ставлю на победу «Салавата Юлаева» в основное время».

Экспресс с коэффициентом 7.33.

«Сент-Луис» обменял капитана команды в «Торонто».

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.60.

Макдэвид первым набрал 100 очков в сезоне НХЛ.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» с коэффициентом 3.40.