«Салават Юлаев» — «Сибирь»: прогноз Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предлагает свою ставку на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Сибирь».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.10.
«У «Сибири» четыре поражения подряд, а в Уфе будет пятое. Если вы думаете, что новосибирцы в Питере сыграли достойно, то это иллюзия из-за счёта 0:1. На самом деле у гостей в четверг было ноль голов и полтора момента, а СКА возил их как хотел. С такой игрой рассчитывать на успех сегодня команде Мартемьянова будет трудно.
К тому же у «Салавата» будет настоящая кубковая мотивация. На Востоке сейчас сразу пять команд рубятся за вторую строчку. Именно она гарантирует, что соперник по первому раунду будет не совсем сложный, уровня «Адмирала», «Нефтехимика» и «Амура». Поэтому хозяева будут играть в полную силу и одержат результативную победу, зрители увидят больше пяти шайб.
Ставлю на победу «Салавата Юлаева» в основное время».
Экспресс с коэффициентом 7.33.
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Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.60.
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Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» с коэффициентом 3.40.
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