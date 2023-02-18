«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Егора Титова на матч Бундеслиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» в 21-м туре Бундеслиги сезона-2022/2023.
Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.53.
«Бавария» сразу после тяжёлого матча с «ПСЖ» получает сложного соперника в Бундеслиге. С гладбахской «Боруссией» мюнхенцы традиционно играют очень тяжело. Так исторически складывается. Исключения бывают, но редко когда «Бавария» за сезон берёт все шесть очков у этого соперника.
Но Мёнхенгладбах сейчас далеко не в самом лучшем состоянии. Поражение от «Герты» 1:4 в последнем туре характеризует проблемы команды. После чемпионата мира всего одну победу одержала «Боруссия» — обыграла на выезде «Хоффенхайм» (4:1), который и сам в кризисе.
Несмотря на то что «Бавария» испытывает некоторые сложности с составом, думаю, она здесь покажет свою мощь. Отрыв от ближайшего преследователя в таблице минимальный, пусть это и скромный «Унион», но спокойным быть нельзя.
Нужно выжимать из себя максимум, тем более что в Лиге чемпионов на следующей неделе не играть. Но в то же время баварцы могут дать слабину в обороне, это частенько с ними бывает. Поэтому здесь интересно сыграть – больше 3 мячей. У «Боруссии» в обороне совсем беда».
Экспресс с коэффициентом 7.33.
Прогноз на матч «Монца» — «Милан» с коэффициентом 4.70.
Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» с коэффициентом 4.65.
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