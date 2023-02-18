«Ноттингем Форест» — «Ман Сити»: во сколько начало, кто фаворит, где смотреть онлайн

18 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:00 мск.
На российских телеканалах матч показан не будет.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «лесников» оценён экспертами в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.60.
Букмекеры считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.
Экспресс с коэффициентом 7.33.
Рашфорд признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Прогноз на матч «Челси» — «Саутгемптон» с коэффициентом 2.40.
Шейх из Катара сообщил, что хочет купить акции «Манчестер Юнайтед».
Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» с коэффициентом 4.65.
- 18 февраля 2023
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:15
-
07:00
-
06:30
- 17 февраля 2023
-
20:15
-
19:45