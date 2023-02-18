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«Ноттингем Форест» — «Ман Сити»: во сколько начало, кто фаворит, где смотреть онлайн

18 февраля состоится матч 24-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:00 мск.

На российских телеканалах матч показан не будет.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех «лесников» оценён экспертами в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Букмекеры считают, что матч «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.33.

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