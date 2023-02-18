«Интер» — «Удинезе»: прогноз Алексея Гасилина на матч Серии А

Чемпион Европы в составе России U17, экс-футболист «Зенита», «Амкара» и «Томи», звезда «Амкала» и комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч 24-го тура Серии А «Интер» — «Удинезе».
Ставка: победа «Интера» за 1.46.
«Интер» будет бороться лишь за второе место, потому что «Наполи» — безоговорочный лидер и, скорее всего, чемпион. «Интер» в последнем матче с «Сампдорией» сыграл 0:0, но много владел мячом, нанёс 30 ударов по воротам, подал кучу угловых, но такие мастера, как Лукаку и Мартинес, забить не смогли.
«Интер» очень силён! Мне понравилась его игра с «Миланом» за Суперкубок, где «Интер» просто раздавил соперника.
Преследователи подбираются, поэтому «Интеру» очень нужна победа. «Удинезе» — крепкая команда, которая отлично играет в защите. Она умеет упираться и закрываться, поэтому вскрыть её очень тяжело. Тем не менее я бы рекомендовал взять победу «Интера».
Экспресс с коэффициентом 7.33.
Прогноз на матч «Интер» — «Удинезе» с коэффициентом 2.30.
Прогноз на матч «Осасуна» — «Реал» с коэффициентом 6.00.
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