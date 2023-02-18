«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция матча

18 февраля состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» — «Ливерпуль». Начало игры — в 20:30 мск.
Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу «Ньюкасла» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Победа «Ливерпуля» оценена в 2.75. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.
Букмекеры считают, что матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.08.
Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.22.
Экспресс с коэффициентом 7.33.
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Прогноз на матч «Интер» — «Удинезе» с коэффициентом 2.30.
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