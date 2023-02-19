«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: результат матча, как сыграли, кто победил, какой счёт

18 февраля завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» гостил у «Ньюкасла». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучал в 20:30 мск.
Мерсисайдцы не стали долго раскачиваться в этой встрече и сразу начали штурмовать ворота Ника Поупа. Первый мяч был забит уже на 10-й минуте — отличился Дарвин Нуньес с передачи Трента Александер-Арнольда.
Через семь минут «Ливерпуль» забил снова — гол на счету Коди Гакпо, точный пас ему отдал Мохамед Салах.
Через пять минут положение «Ньюкасла» стало патовым, когда голкипер Ник Поуп за пределами штрафной взял мяч в руки, после чего был удалён с поля, получив прямую красную карточку.
В меньшинстве «сороки» пытались исправить положение, но игроки «Ливерпуля» уверенно контролировали мяч на протяжении практически всей игры.
Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
Экспресс с коэффициентом 7.33.
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