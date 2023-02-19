«Атлетико» – «Атлетик»: прогноз Константина Генича на матч Примеры

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» Мадрид – «Атлетик» Бильбао в 22-м туре Примеры сезона-2022/2023.

Ставка: тотал матча 2-3 гола за 2.00.

Лучшие прогнозы на Примеру.

«Очень сложный матч для прогноза пройдёт в Мадриде. «Атлетико» против «Атлетика» Бильбао. Мадридцы не проигрывают уже пять встреч подряд. Бильбао играет очень неровно. У него уже в этом календарном году была серия без побед, но в последних двух встречах удалось выиграть. Победили «Кадис» дома – 4:1, а на выезде переиграли «Валенсию» — 2:1.

В первом круге была победа «Атлетико» — 1:0, но до этого была победа Бильбао – 2:0. В полуфинале Суперкубка в прошлом году баски победили. Если брать последние восемь или девять матчей, то в семи доезжал вариант «2-3 гола». Я бы не стал кому-то здесь отдавать предпочтение, несмотря на то что «Атлетико» играет дома. Бильбао очень хорош в контригре.

Варианты 2:0, 2:1 в ту или иную сторону, 1:1 вполне реальны. Так что выберу ставку «тотал матча 2 или 3 гола» за коэффициент 2.00. Кому-то предпочтение отдавать не буду. Может качнуться абсолютно в любую сторону».

Экспресс с коэффициентом 6.30.

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