Иран – Россия: дата товарищеского матча, кто фаворит, прогнозы и коэффициенты

23 марта в Тегеране сборная России проведёт товарищеский матч с участником чемпионата мира в Катаре, сборной Ирана. Предположительное начало встречи – 14:00 мск.
Эксперты оценили шансы команд выиграть во встрече. Они считают фаворитом сборную Ирана и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 2.47. Шансы сборной России оценены коэффициентом 3.09. Ничья идёт за 3.10.
Букмекеры не считают, что в матче Иран – Россия будет много голов. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55.
Если команды обменяются голами, сыграет коэффициент 2.12, а если одна из сборных не забьёт – 1.72.
Сборная России по футболу отстранена от участия во всех международных официальных играх. Команда Валерия Карпина пропустила чемпионат мира — 2022, а также не примет участия в отборе на Евро — 2024 и розыгрыше Лиги наций.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
Кински: жду, что Россия вернётся на международную арену.
Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» с коэффициентом 3.02.
Абаскаль: уровень нагрузок у Промеса был такой же, как и у команды.
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