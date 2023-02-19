Иран – Россия: дата товарищеского матча, кто фаворит, прогнозы и коэффициенты

23 марта в Тегеране сборная России проведёт товарищеский матч с участником чемпионата мира в Катаре, сборной Ирана. Предположительное начало встречи – 14:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты оценили шансы команд выиграть во встрече. Они считают фаворитом сборную Ирана и предлагают поставить на её победу с коэффициентом 2.47. Шансы сборной России оценены коэффициентом 3.09. Ничья идёт за 3.10.

Букмекеры не считают, что в матче Иран – Россия будет много голов. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55.

Если команды обменяются голами, сыграет коэффициент 2.12, а если одна из сборных не забьёт – 1.72.

Сборная России по футболу отстранена от участия во всех международных официальных играх. Команда Валерия Карпина пропустила чемпионат мира — 2022, а также не примет участия в отборе на Евро — 2024 и розыгрыше Лиги наций.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Кински: жду, что Россия вернётся на международную арену.

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Прогноз на матч «ПСЖ» — «Лилль» с коэффициентом 3.10.