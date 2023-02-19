Прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лилль» с коэффициентом 3.10

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лилль».
Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 3.10.
«ПСЖ» проиграл три матча подряд, чего с этой командой не случалось два с половиной года. Парижане вылетели из Кубка Франции от «Марселя» (1:2), проиграли матч чемпионата «Монако» (1:3) и были слабее «Баварии» в Лиге чемпионов (0:1). Команду подвела плохая форма лидеров. Неймар после травмы сам не свой, Месси пропускал матч с «Монако», а в двух других играх тоже потерялся на поле. Не хватало Мбаппе. Когда француз вышел на замену в матче с «Баварией», игра «ПСЖ» преобразилась в лучшую сторону.
Лучшие прогнозы на сегодня.
«Лилль» в первом круге проиграл парижанам со счётом 1:7. Но сейчас эта команда гораздо более надёжна в обороне – «доги» пропустили всего шесть мячей в 11 последних матчах чемпионата. «Лилль» выиграл два матча подряд, но визит в Париж – это совсем другая история. Отобрать очки у злого после трёх поражений «ПСЖ» на его поле будет сложно. «Лилль» проиграл «ПСЖ» три последних личных встречи, но ни в одном из этих матчей не уходил с поля без гола. Поставить на победу хозяев и обе забьют можно с коэффициентом 3.10. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.
Экспресс с коэффициентом 6.08.
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