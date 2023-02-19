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Янник Синнер – Даниил Медведев: во сколько начало финала АТР-500 в Роттердаме

Даниил Медведев в финале турнира в Роттердаме встретится с чемпионом турнира предыдущей недели в Монпелье Янником Синнером. Начало матча – не ранее 17:30 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты считают фаворитом российского теннисиста. Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.54. Победа Синнера оценена в 2.48.

Букмекеры уверены, что матч не будет затяжным. Тотал больше 2.5 сета идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 сета — за 1.61.

Для россиянина это 28-й выход в финал в профессиональной карьере. На данный момент у Медведева 15 трофеев и 12 поражений в решающих матчах.

В полуфинальном матче турнира в Роттердаме Медведев очень уверенно победил болгарина Григора Димитрова (28-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:2. Победитель получит 500 рейтинговых очков и € 387 940.

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Медведев вышел в финал в Роттердаме. Его ждёт возвращение в топ-10.

Прогноз на матч Янник Синнер — Даниил Медведев.

Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Роттердаме.