Янник Синнер – Даниил Медведев: во сколько начало финала АТР-500 в Роттердаме

Даниил Медведев в финале турнира в Роттердаме встретится с чемпионом турнира предыдущей недели в Монпелье Янником Синнером. Начало матча – не ранее 17:30 мск.
Эксперты считают фаворитом российского теннисиста. Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.54. Победа Синнера оценена в 2.48.
Букмекеры уверены, что матч не будет затяжным. Тотал больше 2.5 сета идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 сета — за 1.61.
Для россиянина это 28-й выход в финал в профессиональной карьере. На данный момент у Медведева 15 трофеев и 12 поражений в решающих матчах.
В полуфинальном матче турнира в Роттердаме Медведев очень уверенно победил болгарина Григора Димитрова (28-я ракетка мира) со счётом 6:1, 6:2. Победитель получит 500 рейтинговых очков и € 387 940.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
Медведев вышел в финал в Роттердаме. Его ждёт возвращение в топ-10.
Прогноз на матч Янник Синнер — Даниил Медведев.
Медведев прокомментировал выход в финал турнира в Роттердаме.
- 19 февраля 2023
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:30
- 18 февраля 2023
-
21:15
-
20:45
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:15
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:15