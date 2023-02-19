«Барселона» – «Кадис»: прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионата России Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» – «Кадис» в 22-м туре Примеры сезона-2022/2023.
Ставка: победа «Барселоны» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.
«В последних трёх играх «Барселона» от «Кадиса» не пропускает, но сам «Кадис» благодаря хорошим трансферам в зимнее окно потихонечку начал выбираться из зоны вылета, отправив туда «Валенсию», которая давно не побеждает. И у «Кадиса» две победы в последних пяти матчах, но обе домашние.
«Кадис» прекрасно понимает, что конкурировать с «Барселоной» будет очень сложно, но у каталонцев впереди ответный матч против «Манчестер Юнайтед». И у «Барсы» получил травму Педри, отсутствует Бускетс. Не думаю, что им будут рисковать перед игрой на «Олд Траффорд». Ещё и Дембеле травмирован.
Нет у «Барселоны» запаса прочности, какой-то убедительности. И она чувствует дыхание мадридского «Реала», который набрал отличную форму, это видно и по результатам, и по тому, как играет команда Карло Анчелотти. Восемь очков – приличный отрыв, но его надо держать.
Дома против «Кадиса» «Барса» не должна терять очки. Вообще, она у себя на «Камп Ноу» пропустила только один мяч – от «Эспаньола», да и тот с пенальти. Если «Барселона» сыграет правильно в обороне, то свой голик Левандовски и Ко забьют. Я думаю, что будет нерезультативная игра, в которой хозяева одержат победу.
Мой прогноз – победа «Барселоны» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.02».
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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