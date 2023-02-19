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Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» с коэффициентом 3.02

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» и обе забьют за 3.02.

У Брендана Роджерса было на пять дней больше подготовки к матчу, чем у Эрика тен Хага. В четверг «МЮ» съездил в Барселону, где сыграл очень яркий матч, который закончился со счётом 2:2. Маркус Рашфорд забивает в четвёртом официальном матче подряд. «Манчестер Юнайтед» забивает не менее двух мячей вот уже восемь встреч. На «Олд Траффорд» голевая серия «красных дьяволов» ещё более впечатляющая – лишь в одном из 14 последних домашних матчей «МЮ» забивал менее двух голов. Пять игр подряд «Юнайтед» забивает два мяча.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Лестер» выкарабкался из ямы, в которую угодил после перерыва на чемпионат мира. «Лисы» выиграли три матча подряд, в том числе у «Астон Виллы» (4:2) и «Тоттенхэма» (4:1).



На «Олд Траффорд» команда Эрика тен Хага уже давно непобедима. В 16 матчах во всех турнирах было одержано 14 побед и допущено только две ничьи. Однако в четырёх из пяти последних матчей «МЮ» не мог сохранить свои ворота на замке. Поставить на победу хозяев и обе забьют можно с коэффициентом 3.02. А ещё можно скачать приложение «Фонбет» и получить фрибет 2000 рублей.



Экспресс с коэффициентом 6.08.



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