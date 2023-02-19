СКА – «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата СКА – «Трактор».
Ставка: победа СКА в матче за 1.38.
«В Санкт-Петербурге «Трактору» придётся на собственной шкуре прочувствовать поговорку «Близок локоть, да не укусишь». Потому что зона плей-офф Восточной конференции – вот она, рукой подать, может, и одной победы для попадания туда достаточно, но ты ж пойди и эту победу в Санкт-Петербурге одержи, а мы посмотрим, как у тебя получится.
Понятно, что челябинцы в Северной столице будут играть до победного. Другое дело, что даже этого желания вкупе с запредельной мотивацией вряд ли хватит для двух очков. Всего этого, пожалуй, и для одного очка не хватит, но искры будут лететь, а лёд плавиться.
Тут ведь нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что сразу после Нового года челябинцы были унижены на своей площадке девятью пропущенными шайбами от СКА. Представляете, челябинские болельщики после новогодних праздников приходят на хоккей, а тут их любимую команду обыгрывают с таким крупным счётом. И после этого игрокам «Трактора» надо было как-то смотреть в глаза своим болельщикам.
Конечно, в Санкт-Петербурге такого водопада заброшенных шайб не будет. Челябинцы будут рвать жилы и ложиться костьми, чтобы хоть что-нибудь увезти с берегов Невы. Шибко голевого матча ждать не следует, и его тотал вряд ли превысит 7.5 шайбы. По итогам же этого матча СКА наберет два очка, но сумеют ли армейцы справиться в основное время, зависит только от них».
Экспресс с коэффициентом 6.30.
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Прогноз на матч СКА — «Трактор» с коэффициентом 2.48.
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