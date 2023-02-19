СКА — «Трактор»: где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция матча КХЛ

19 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Трактор». Начало – в 17:00 мск.
Смотреть встречу в прямом эфире можно на телеканале KHL.
Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.65. Победа челябинцев по итогам 60 минут оценивается в 5.05.
Букмекеры не считают, что встреча СКА — «Трактор» получится результативной: тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.86, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.13.
Ничья в основное время доступна с коэффициентом 5.05. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.30.
Экспресс с коэффициентом 6.30.
Прогноз на матч СКА — «Трактор» с коэффициентом 2.48.
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