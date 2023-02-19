«МЮ» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».

Ставка: победа «МЮ» с форой (-1) за 2.01.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

«В 24 туре английского чемпионата встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Уровень игры и форма соперников разные. Несмотря на это я считаю, что «красным дьяволам» будет не так легко в этом матче.

Конечно, «Лестер» проводит не лучший сезон – ни о какой борьбе за еврокубковую зону у «лисов» не идёт речи. Однако и от зоны вылета команда Роджерса уже смогла оторваться – сейчас клуб является крепким середняком с 13 места в АПЛ.

Более того, «Лестер» смог набрать неплохую форму. В последних матчах клуб только побеждал, в том числе, «Тоттенхэм» с верхушки таблицы (4:1). Также недавно «лисы» смогли поделить очки в игре с «Брайтоном» с шестого места (2:2).

«Манчестер Юнайтед» сейчас претендует на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Приход тен Хага пока даёт свои плоды – клуб борется за второе и третье место в лиге. Сейчас от лидеров «красные дьяволы» отстают на не такие большие пять очков.

На неделе у «МЮ» был непростой выезд в Барселону на «Камп Ноу». Там соперники «зарубились» в первом матче 1/16 плей-офф Лиги Европы. Причём подопечные тен Хага смогли дать бой каталонцам – 2:2.

Возможно, недавная игра в еврокубке немного скажется на состоянии игроков «Юнайтед». Но я считаю, что уровень хозяев поля всё равно выше, чем у более свежих гостей. Да, «Лестер» набрал неплохую форму. Но это ещё не означает, что «лисам» удастся доставить проблемы МЮ у себя дома.

Мой вариант ставки тут – азиатская фора (-1) на «Манчестер Юнайтед».

Экспресс с коэффициентом 6.30.

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