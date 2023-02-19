«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.84.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лондонское дерби пройдёт в рамках 24 тура АПЛ – «Тоттенхэм» примет дома «Вест Хэм». Соседние районы, стадионы рядом – этот матч всегда важен для обоих соперников. Думаю, «шпоры» сейчас больше готовы к победе.

«Тоттенхэм», несмотря на несколько поражений в последних турах АПЛ, всё ещё имеет шанс поучаствовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. С 39 очками команда идёт на пятом месте и отстаёт от вышестоящего «Ньюкасла» всего на два очка. Хотя кроме лидеров АПЛ «шпорам» поражение недавно нанёс «Лестер», стоящий ниже середины таблицы – 1:4.

Также на неделе команда Антонио Конте провела матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана». В своих чемпионатах соперники находятся примерно в равной ситуации. Несмотря на это, миланцы смогли нейтрализовать атаку «шпор» и обыграли их со скромным счётом 1:0.

А вот «Вест Хэм» пытается исправить неудачную первую половину сезона в АПЛ. Сейчас с 20 очками в активе клуб идёт на 16 месте. Хотя отрыв «молотков» от зоны вылета не такой большой – всего два очка. Так что подопечным Мойеса необходимо часто выигрывать, чтобы снова не оказываться в числе аутсайдеров.

И пока что «Вест Хэм» играет с переменным успехом. В пяти турах клуб трижды сыграл вничью и по разу победил и уступил. В последних турах «молотобойцы» смогли не проиграть «Челси» (1:1) и «Ньюкаслу» (1:1).

Да, «Вест Хэм» будет более свежим в этом матче – команда не проводила тяжёлую игру в еврокубке в середине недели. Однако даже не в самом лучшем состоянии «шпоры» способны обыграть нынешних «молотобойцев» — это уже не та команда, претендующая на попадание в топ-5. Так что предпочтение я тут отдам подопечным Антонио Конте».

Экспресс с коэффициентом 6.30.

Фернандес: будет здорово, если Смолов уедет в Европу.

Прогноз на матч «Барселона» — «Кадис» с коэффициентом 3.50.

Мостовой: не думаю, что Фалькао играл бы в основе ЦСКА.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» с коэффициентом 3.02.