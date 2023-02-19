«Рубин» — ЦСКА: где смотреть онлайн бесплатно, трансляция матча, прямой эфир

В воскресенье, 19 февраля, в Белеке (Турция) состоится очередной товарищеский матч московского ЦСКА на зимних сборах. На этот раз соперником армейцев будет казанский «Рубин». Встреча начнётся в 18:00 мск.
В прямом эфире матч можно будет увидеть в онлайн-платформе «Okko Спорт».
Букмекеры считают подопечных ЦСКА фаворитом матча: на победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.61, тогда как успех Рубина оценён в 4.80. Ничья идёт за 4.00.
Эксперты верят в высокую результативность этой встречи: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 — за 2.26. Ставка «обе забьют» оценена коэффициентом 1.66.
ЦСКА после 17 матчей РПЛ сезона-2022/2023 имеет в своём активе 29 очков и располагается на пятом месте. «Рубин» завершил первую часть нынешнего сезона, имея в своём активе 37 очков и располагаясь на третьем месте в Первой лиге.
Экспресс с коэффициентом 11.82.
Мостовой: не думаю, что Фалькао играл бы в основе ЦСКА.
Прогноз на матч «Барселона» — «Кадис» с коэффициентом 3.50.
Фернандес: будет здорово, если Смолов уедет в Европу.
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