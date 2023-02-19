«Атлетико» — «Атлетик»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Примеры «Атлетико» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 2.01.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Атлетико» неплохо смотрится в зимнем отрезке чемпионата, давно не проигрывает и очень опасен в родных стенах. Клуб плотно закрепился на четвёртой строчке, однако расслабляться пока рано и конкуренты не оставляют надежд подвинуть мадридцев в таблице. «Матрасники» стали снова собранно выглядеть в оборонительных построениях и пропускают немного в последнее время.

Что касается «Атлетика», то клуб набрал неплохой ход, добыл две победы кряду и уже угрожает представителям еврокубковой зоны, отставая от нынешнего соперника всего на шесть очков. Баски добавили агрессии в передней линии и смотрятся свежо в атаке, начав и создавать немало, и реализовывать моменты. В столицу команда прибудет за очками, и лёгкой прогулки у хозяев поля не предвидится.

На мой взгляд, в этой паре у сторон примерно равные шансы на победу. Оба клуба прилично выглядят в нападении и будут стремиться к набору всех трёх очков. Баски считаются непростым соперником для «матрасников» и отличиться вполне способны. Считаю, что встреча пройдёт в равной борьбе с уклоном в атаку и порадует голами с обеих сторон, учитывая потенциал клубов впереди и их мотивацию. Мой прогноз — обе забьют за коэффициент 2.01».

Экспресс с коэффициентом 11.82.

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