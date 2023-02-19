Пётр Ян — Мераб Двалишвили: когда бой, прогнозы и коэффициенты, кто фаворит

Бой Пётр Ян — Мераб Двалишвили станет главным событием турнира UFC Fight Night 221, который запланирован на 11 марта в Лас-Вегасе. Предполагается, что бой начнётся не ранее 3:00 мск в ночь с 11 на 12 марта 2023 года.
Поединок покажут в прямом эфире на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».
Эксперты считают фаворитом боя Петра Яна и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.56. Ставки на то, что выиграет Мераб Двалишвили, принимают за 2.55. Вероятность ничейного результата оценена аналитиками в 51.0.
Эксперты не сомневаются – бой продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимаются за 1.48, а тотал меньше 4.5 раунда за 2.55.
Сейчас боец клуба «Архангел Михаил» находится на сборах в Таиланде. Ян проиграл в двух поединках подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.
Двалишвили выиграл восемь боёв подряд, в том числе единогласным решением судей с экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение случилось в 2018 году.
Экспресс с коэффициентом 11.82.
Двалишвили назвал Яна глупым бойцом.
Пётр Ян подерётся с Двалишвили.
Пётр Ян: пока рано говорить, что Махачев превзошёл Нурмагомедова.
- 19 февраля 2023
-
20:15
-
19:45
-
19:15
-
18:45
-
18:15
-
17:45
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
15:45
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:15
-
09:45
-
09:15
-
08:45
-
08:15
-
07:45
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:30
- 18 февраля 2023
-
21:15