Пётр Ян — Мераб Двалишвили: когда бой, прогнозы и коэффициенты, кто фаворит

Бой Пётр Ян — Мераб Двалишвили станет главным событием турнира UFC Fight Night 221, который запланирован на 11 марта в Лас-Вегасе. Предполагается, что бой начнётся не ранее 3:00 мск в ночь с 11 на 12 марта 2023 года.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Поединок покажут в прямом эфире на телеканалах «Матч!» и «Матч Боец».

Эксперты считают фаворитом боя Петра Яна и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.56. Ставки на то, что выиграет Мераб Двалишвили, принимают за 2.55. Вероятность ничейного результата оценена аналитиками в 51.0.

Эксперты не сомневаются – бой продлится всю дистанцию. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимаются за 1.48, а тотал меньше 4.5 раунда за 2.55.

Сейчас боец клуба «Архангел Михаил» находится на сборах в Таиланде. Ян проиграл в двух поединках подряд раздельным решением судей, в том числе титульный бой против Алджамейна Стерлинга.

Двалишвили выиграл восемь боёв подряд, в том числе единогласным решением судей с экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо в августе. Последнее его поражение случилось в 2018 году.

Экспресс с коэффициентом 11.82.

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